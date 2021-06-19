عبد الله السعيد: هدف بيراميدز الوصول لنهائي الكونفدرالية.. وأغلقنا صفحة سموحة

السبت، 19 يونيو 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

شدد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز على رغبة فريقه في الوصول للمباراة النهائي للكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز ضد الرجاء المغربي، غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال عبد الله السعيد في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "الفريق يحتاج للتركيز بصورة كبيرة ضد الرجاء".

وشدد "علينا تحقيق نتيجة تجعلنا نلعب في مباراة العودة بشكل جيد وتجعلنا أقرب للنهائي".

وتابع "علينا أيضا أن نكون في قمة تركيزنا خلال مباراتي الذهاب والإياب لكي نتاأهل للنهائي".

واستمر "الرجاء فريق كبير ومن أكبر فرق القارة لكن في مباراتي دور المجموعات لم نكن في أفضل حالاتنا".

ووضح "هدفنا الوصول للنهائي بعيدا عن الثأر والتعويض وبالتالي لا بديل عن الفوز في المباراتين".

وكان بيراميدز قد خسر ذهابا وإيابا من الرجاء في دور المجموعات للكونفدرالية.

وواصل عن الخسارة من سموحة، وقال: "تم غلق هذه الصفحة ولابد من التركيز على مواجهة الرجاء الآن".

وأتم "نسعى للفوز باللقب ولدينا الإصرار والمسؤولية من أجل الانتصار والتأهل للنهائي".

بيراميدز عبد الله السعيد
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