مؤتمر أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة.. والإصابات سبب نتائج الفريق

السبت، 19 يونيو 2021 - 19:01

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا - بيراميدز

تمنى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن يكون لاعبي فريقه في قمة تركيزهم خلال مواجهة الرجاء المغربي مشيرا إلى دور الإصابات السلبي في نتائج الفريق.

ويلعب بيراميدز ضد الرجاء، غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراة الرجاء ستكون قوية وصعبة للغاية، فنحن سنلعب 90 دقيقة من 180 دقيقة".

وشدد "الرجاء فريق قوي للغاية ويقدم مستوى هائل في الدوري المغربي وخلال البطولة الإفريقية".

وأضاف "أتمنى أن يكون الجميع في قمة تركيزه خلال المباراة، فهذا سيساعدنا على الوصول للنهائي وتحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة".

واستمر "جميع لاعبي الفريق شاركوا في المباريات بسبب ضغط المباريات كما أننا نعمل على التدوير وإشراك الجميع، خصوصا أن هناك العديد من الإصابات التي أثرت بالسلب على النتائج والأداء".

وأتم "هدفي هو اختيار التشكيل الأمثل في كل مباراة يلعبها الفريق سواء في الدوري أو على المستوى القاري".

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الله السعيد: هدف بيراميدز الوصول لنهائي الكونفدرالية.. وأغلقنا صفحة سموحة 6 دقيقة | إفريقيا
"قلب الأسد إلى كتالونيا".. برشلونة يعلن تعاقده مع ديباي 18 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة.. والإصابات سبب نتائج الفريق 29 دقيقة | إفريقيا
لوريس: راضون بالنقطة.. والهدف صعب علينا المأمورية 35 دقيقة | يورو 2020
مباشر في إفريقيا - الترجي (0) (0) الأهلي.. الشناوي يطالب بالعودة للـ VAR 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جريزمان: وجود الجماهير صعب المباراة علينا 46 دقيقة | يورو 2020
مران الزمالك – مشاركة فتوح.. وكارتيرون يوجه رسالة للاعبين 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل انطلاق مباراة الترجي والأهلي 30 دقيقة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 4 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي
قد ينال إعجابك