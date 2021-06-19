مؤتمر أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة.. والإصابات سبب نتائج الفريق

تمنى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن يكون لاعبي فريقه في قمة تركيزهم خلال مواجهة الرجاء المغربي مشيرا إلى دور الإصابات السلبي في نتائج الفريق.

ويلعب بيراميدز ضد الرجاء، غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراة الرجاء ستكون قوية وصعبة للغاية، فنحن سنلعب 90 دقيقة من 180 دقيقة".

وشدد "الرجاء فريق قوي للغاية ويقدم مستوى هائل في الدوري المغربي وخلال البطولة الإفريقية".

وأضاف "أتمنى أن يكون الجميع في قمة تركيزه خلال المباراة، فهذا سيساعدنا على الوصول للنهائي وتحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة".

واستمر "جميع لاعبي الفريق شاركوا في المباريات بسبب ضغط المباريات كما أننا نعمل على التدوير وإشراك الجميع، خصوصا أن هناك العديد من الإصابات التي أثرت بالسلب على النتائج والأداء".

وأتم "هدفي هو اختيار التشكيل الأمثل في كل مباراة يلعبها الفريق سواء في الدوري أو على المستوى القاري".