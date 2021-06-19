مران الزمالك – مشاركة فتوح.. وكارتيرون يوجه رسالة للاعبين

شارك أحمد فتوح لاعب الزمالك في مران فريقه الجماعي، اليوم السبت، الذي أُقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعاد فتوح للمشاركة في مران الزمالك بعدما غاب لإصابته بشد في عضلة السمانة وهو ما جعله يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

وغاب محمد عبد الغني مدافع الفريق عن المران بعد حصوله على إذن لاحتفاله بحفل زفافه.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة شملت بعض التدريبات الاستشفائية وذلك ضمن البرنامج البدني الخاص بلاعبي الفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع معدلات الجمل البدني للاعبين بشكل تدريجي، بعدما تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق ومساعده أحمد عصمت.

وخاض لاعبو الفريق فقرة سباقات سرعة لعدة دقائق أشرف عليها باتريس كارتيرون وأسامة نبيه لتحفيز اللاعبين.

وأدى إمام عاشور تدريبات بدنية إضافية بجانب تدريبات تقوية واستشفاء للعضلات.

ووجه كارتيرون رسالة للاعبين خلال المران.

حيث عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش المران وقال لهم: "يجب أن نكون أقوى مما سبق، بطولات الكأس لها حسابات أخرى، يجب التركيز فيها، أمامنا مباريات مهمة سواء الدوري أو الكأس يجب الفوز بها ويكون هو الهدف الوحيد لإسعاد جمهور الزمالك، أثق بكم جميعا، أنتم الأفضل".

وشهد المران مشاركة الثنائي الشاب سيد محمد "نيمار" وأحمد زكي عقب تصعيدهما للتدريب مع الفريق الأول.

وكان الثنائي قد قدم مستوى طيب خلال اللقاء الودي الذي أقيم أمس الجمعة بين الفريق الأول للزمالك وفريق الأمل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر.