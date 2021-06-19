تشكيل الترجي – الهوني وعبد الباسط وتوجي يهاجمون الأهلي

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، تشكيل فريقه لمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويخوض الترجي مباراة الذهاب، في وجود ثلاثي هجومي يقوده الليبي حمدو الهوني، مع الغاني خالد عبد الباسط والإيفواري ويليام توجي.

ويلعب محمد علي اليعقوبي مع عبد القادر بدران في خط الدفاع، بين حمدي النقاز كظهير أيمن وإلياس الشتي كظهير أيسر.

وفي وسط الملعب، يعتمد الشعباني على محمد علي بن رمضان، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز - عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – إلياس الشتي

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث

الهجوم: حمدو الهوني – خالد عبد الباسط – ويليام توجي