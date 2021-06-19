تشكيل الترجي – الهوني وعبد الباسط وتوجي يهاجمون الأهلي

السبت، 19 يونيو 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

احتفال الترجي بهدف حمدو الهوني في الزمالك

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، تشكيل فريقه لمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويخوض الترجي مباراة الذهاب، في وجود ثلاثي هجومي يقوده الليبي حمدو الهوني، مع الغاني خالد عبد الباسط والإيفواري ويليام توجي.

ويلعب محمد علي اليعقوبي مع عبد القادر بدران في خط الدفاع، بين حمدي النقاز كظهير أيمن وإلياس الشتي كظهير أيسر.

أخبار متعلقة
كيف يلعب الترجي أمام الأهلي بعثة الأهلي تغادر تونس بعد انتهاء مباراة الترجي مباشرة اختبر معلوماتك – ما قدر معرفتك بمواجهات الأهلي والترجي؟

وفي وسط الملعب، يعتمد الشعباني على محمد علي بن رمضان، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز - عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – إلياس الشتي

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث

الهجوم: حمدو الهوني – خالد عبد الباسط – ويليام توجي

الترجي الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: فيكتور جوميز أخبرنا بصعوبة إدارته لمباراة الترجي والأهلي 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر يورو 2020 – البرتغال ضد ألمانيا 16 دقيقة | يورو 2020
مباشر في إفريقيا - مراسل بي إن سبورتس: بداية مباراة الترجي والأهلي قد تتأجل 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأمن التونسي يطلق الغاز للسيطرة على جماهير الترجي قبل دقائق من مباراة الأهلي 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يورو 2020 - البرتغال وألمانيا دون تغييرات في قمة المجموعة السادسة ساعة | يورو 2020
اللعنة المجرية ساعة | يورو 2020
تشكيل الأهلي – أكرم ظهير أيمن وأفشة على الدكة.. طاهر ومحسن وشريف يهاجمون الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الترجي – الهوني وعبد الباسط وتوجي يهاجمون الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 3 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 4 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
قد ينال إعجابك