في الجول يكشف – هل رفض الدحيل ضم ساسي.. ظهور مرشحين جديدين وموقف الريان

السبت، 19 يونيو 2021 - 15:31

كتب : أحمد شوقي صلاح محمد عبد العظيم

فرجاني ساسي - الزمالك

تسبب ظهور مرشحين جديدين على طاولة نادي الدحيل، في تأخر اسم التونسي فرجاني ساسي ضمن أولويات النادي القطري في سوق الانتقالات الصيفي.

وعلم FilGoal.com أن صبري لموشي المدير الفني للدحيل، لم يرفض ضم ساسي بشكل رسمي حتى الآن، ولكن ظهور إمكانية ضم لاعب برازيلي، أو لاعب من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، حسبما أوضح مصدر بالنادي لـ FilGoal.com، قد أخر اسم ساسي ليصبح المرشح الثالث للانضمام للدحيل.

وكانت جريدة كورييري ديللو سبورت الإيطالي، قد قالت إن أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر ميلان، لديه عرض من أحد النوادي في قطر، دون تسميته.

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وفي المقابل، يظل اهتمام الريان القطري بساسي موجودا، ولكنه ينتظر رحيل لاعبه الإيفواري فرانك كوم قبل التحرك لضم ساسي.

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وكان ساسي انضم لمعسكر منتخب تونس الدولي منذ بداية شهر يونيو حيث خاض نسور قرطاج ثلاث مباريات ودية وتعرض اللاعب للإصابة ولم يشارك، ولم يعد للقاهرة منذ ذلك التوقيت.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

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