تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي

السبت، 19 يونيو 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

كشف تقرير تونسي أن الفرنسي صبري لموشي المدير الفني للدحيل القطري، قد اعترض على ضم الفريق للاعب وسط الزمالك، التونسي فرجاني ساسي.

ويأتي ذلك، بحسب تقرير إذاعة موزاييك إف إم التونسية، رغم الاتفاق على كل شيء بين ساسي والنادي القطري.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن نادي الريان، دخل على الخط لضم ساسي، بعقد سنوي يبلغ 2.5 مليون دولار، لتعويض المتوقع رحيله عن النادي، زميل ساسي السابق في الترجي التونسي، الإيفواري فرانك كوم.

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وينتهي تعاقد ساسي بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك بعد انضمامه إليه قبل ثلاث سنوات.

وذكرت بعض التقارير الصحفية التونسية في وقت سابق أن ساسي وقع بالفعل على عقود انضمامه لنادي الدحيل القطري، قبل تقرير إذاعة موزاييك حول تحول وجهة ساسي.

وكان ساسي انضم لمعسكر منتخب تونس الدولي منذ بداية شهر يونيو حيث خاض نسور قرطاج ثلاث مباريات ودية وتعرض اللاعب للإصابة ولم يشارك، ولم يعد للقاهرة منذ ذلك التوقيت.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

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