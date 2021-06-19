كلينسمان: لا يمكنني إجبار ليفي على تعييني مدربا لـ توتنام

السبت، 19 يونيو 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

يورجن كلينسمان

لا يمانع يورجن كلينسمان نجم ألمانيا السابق العمل كمدرب لتوتنام الذي لعب له موسم 1994-1995، مشيرا إلى تواصله مع دانيل ليفي مالك النادي بعد إقالة جوزيه مورينيو من قيادة الفريق في إبريل الماضي.

وقال كلينسمان في حواره لقناة BBC Sport:"توتنام لا يزال في قلبي، لا أمانع العمل في النادي، لكن لو لا يريد ليفي ذلك لا يمكنني إجباره".

وواصل "هاتفته بعد رحيل مورينيو، قلت: ماذا الآن؟ فرد علي: لدي كثير من العمل الآن، علي ضبط الأمور في النادي وسنتحدث لاحقا".

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ولم يتعاقد توتنام مع مدرب حتى اللحظة بعدما أكمل الموسم المنصرم مع المدرب المؤقت ريان ميسون.

وزعمت تقارير أن النادي فكر في انتداب أنتونيو كونتي أو باولو فونسيكا أو جينارو جاتوزو.

ودرب كلينسمان (56 عاما) منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ ومنتخب أمريكا وفريق هرتا برلين.

ولا يقود أي فريق منذ فبراير 2020.

وكلينسمان أحد أساطير منتخب ألمانيا، توج بكأس العالم 1990 ويورو 1996.

وجاء وصيفا لجورج ويا في جائزة الكرة الذهبية عام 1995.

توتنام كلينسمان
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