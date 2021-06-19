بعثة الأهلي تغادر تونس بعد انتهاء مباراة الترجي مباشرة

السبت، 19 يونيو 2021 - 11:32

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في تونس

تغادر بعثة الأهلي تونس، بعد انتهاء مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد الترجي، مباشرة.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد رادس.

وعقب المباراة، تتوجه البعثة من استاد رادس إلى مطار قرطاج استعدادا لمغادرة تونس في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت.

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وبعدها، يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة العودة يوم 26 يونيو بإستاد الأهلي we السلام.

ويواجه الفائز من المواجهة، الفائز من مباراتي الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي، يوم 17 يوليو المقبل، في الدار البيضاء.

الترجي الأهلي في إفريقيا
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