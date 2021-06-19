اعتقال 30 مشجعا بسبب شغب بعد تعادل إنجلترا واسكتلندا في اليورو

السبت، 19 يونيو 2021 - 11:02

كتب : FilGoal

اسكتلندا

أعلنت شرطة لندن اعتقال 30 مشجعا في الساعات الأولى من صباح السبت بسبب "تجاوزات مختلفة" بعد مباراة إنجلترا واسكتلندا في يورو 2020 والتي انتهت بلا أهداف في ملعب ويمبلي يوم الجمعة.

واحتفل مشجعو اسكتلندا، الذين سافروا إلى لندن لمؤازرة فريقهم، بالنتيجة التي منحت بلدهم أول نقطة في دور المجموعات للبطولة القارية.

وتجمع مشجعون في ميدان ليستر في العاصمة الإنجليزية وتناولوا الجعة أثناء الاحتفال بإشعال ألعاب نارية وكانوا يرددون النشيد الوطني الاسكتلندي.

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وبعض الأفراد تسلقوا تماثيل وأنصاب تذكارية بدون ملابس والتقطوا الصور ممسكين بعلم اسكتلندا.

ومشطت شرطة لندن منطقة تجمع المشجعين خلال نصف ساعة.

وانتقل عدد كبير من الاسكتلنديين إلى لندن رغم السماح بحضور 22 ألفا و500 فرد فقط للمباراة الكلاسيكية التي احتضنها ملعب ويمبلي.

وبدا منتخب اسكتلندا راضيا عن النتيجة أمام إنجلترا المرشح الأبرز لتصدر المجموعة الرابعة من يورو 2020.

وتحتل إنجلترا وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدرة التشيك بينما تتذيل اسكتلندا الترتيب ورصيدها نقطة مثل كرواتيا الثالثة.

وتلعب إنجلترا ضد التشيك يوم الثلاثاء بينما تواجه اسكتلندا فريق كرواتيا وصيف مونديال 2018.

اسكتلندا إنجلترا يورو 2020
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