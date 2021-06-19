تشكيل الترجي المتوقع – الهوني وعبد الباسط وتوجي يهاجمون الأهلي.. وشكوك حول البدري

كشفت عدة تقارير تونسية عن تشكيل الترجي المتوقع، لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع بين فريق أبناء باب سويقة، وحامل اللقب الأهلي.

ولم تحسم التقارير مدى قدرة أنيس البدري جناح الترجي على المشاركة في المباراة في ظل تعرضه لإصابة، فيما يبتعد طه ياسين الخنيسي عن التشكيل بسبب العقوبة التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بحقه بعد ثبوت تناوله مواد منشطة.

ومن المنتظر أن يهاجم معين الشعباني، الأهلي، بالثلاثي، الليبي حمدو الهوني، والغاني خالد عبد الباسط، والإيفواري ويليام توجي.

وأتى تشكيل الترجي المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز - عبد القادر بدران – خليل شمام – إلياس الشتي

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي (عبد الرؤوف بن غيث)

الهجوم: حمدو الهوني – خالد عبد الباسط – ويليام توجي