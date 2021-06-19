تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي – ثلاثي في وسط الملعب.. وأكرم ظهير أيمن

يميل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، للعب بثلاثي في وسط ملعب الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن الأقرب أن يلعب حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية معا في خط وسط الأهلي، خلف ثلاثي هجومي مكون من صلاح محسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

أما في مركز الظهير الأيمن، فمن المنتظر أن يعوض أكرم توفيق غياب المصاب محمد هاني، فيما لن يغامر موسيماني بمحمد مجدي "أفشة".

وبالتالي، يصبح تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

وسط الملعب: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر