تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي – ثلاثي في وسط الملعب.. وأكرم ظهير أيمن

السبت، 19 يونيو 2021 - 10:28

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

يميل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، للعب بثلاثي في وسط ملعب الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن الأقرب أن يلعب حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية معا في خط وسط الأهلي، خلف ثلاثي هجومي مكون من صلاح محسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

أما في مركز الظهير الأيمن، فمن المنتظر أن يعوض أكرم توفيق غياب المصاب محمد هاني، فيما لن يغامر موسيماني بمحمد مجدي "أفشة".

أخبار متعلقة
متعب: هؤلاء الأنسب لقيادة هجوم الأهلي ضد الترجي.. ورسالة إلى موسيماني مؤتمر الشعباني: الترجي والأهلي كلاسيكو إفريقيا.. مواجهة لا تُحسم من المباراة الأولى مدافع الترجي: عودة الجمهور تمثل حافزا إضافيا.. ومصممون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

وبالتالي، يصبح تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

وسط الملعب: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

الأهلي الترجي في إفريقيا تشكيل الأهلي المتوقع
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي – ثلاثي في وسط الملعب.. وأكرم ظهير أيمن 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 19 يونيو 2020.. الأهلي في موقعة نصف النهائي ومباريات مصيرية في يورو 2020 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التاريخ يُعيد نفسه 6 ساعة | أمريكا
لاسارتي: استياء فيدال من التغيير؟ ليس سوبرمان.. وأتفهم أن استبداله أمر محبط 7 ساعة | أمريكا
1000 مباراة لـ الأرجنتين 8 ساعة | أمريكا
انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) (0) أوروجواي.. كلاسيكو ريو دي لابلاتا أرجنتيني 8 ساعة | أمريكا
تشكيل كوبا أمريكا - 4 تغييرات في الأرجنتين وميسي أساسي.. وسواريز وكافاني يقودان أوروجواي 9 ساعة | أمريكا
تشيلي تتحدث الإنجليزية 9 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 3 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 4 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
قد ينال إعجابك