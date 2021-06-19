مواعيد مباريات السبت 19 يونيو 2020.. الأهلي في موقعة نصف النهائي ومباريات مصيرية في يورو 2020

يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة اليوم السبت.

المباراة تأتي ضمن يوم كروي حافل، في إفريقيا وفي يورو 2020.

ففي إفريقيا، يقام نصف النهائي الآخر بين الوداد المغربي وكايزر تشيفز في الساعة التاسعة مساء.

وفي يورو 2020، تواجه المجر فرنسا في إطار سعي الأولى للحفاظ على أمل بسيط للتأهل من مجموعة الموت السادسة، فيما تريد بطلة العالم التأهل المبكر للدور الثاني، في الثالثة ظهرا.

وفي السادسة مساء، قمة اليوم بين البرتغال وألمانيا، حيث تطمح الأولى لضمان التأهل فيما تريد الثانية تعويض خسارتها أمام فرنسا في الجولة الأولى.

وفي التاسعة مساء، تواجه إسبانيا بولندا، حيث تعادلت الأولى في مواجهتها الافتتاحية ضد السويد، فيما خسرت بولندا من سلوفاكيا.

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