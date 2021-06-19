انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1) (0) أوروجواي.. كلاسيكو ريو دي لابلاتا أرجنتيني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا 2021.

المباراة تحمل رقم 1000 للأرجنتين في تاريخها منذ أول مباراة عام 1902.

المباراة تقام ضمن مباريات المجموعة الأولى لحساب الجولة الثانية من البطولة القارية.

مباراة ثانية للأرجنتين بعد التعادل مع تشيلي في الجولة الأولى، بينما يبدأ منتخب أوروجواي مشواره في البطولة.

لمطالعة تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 75: بطاقة صفراء لإيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتيني بداعي إهدار الوقت.

ق 69: عرضية من ماتياس بينا من الجهة اليسرى مرت من فوق رأس كافاني ثم أقدام سواريز.

ق 65: تغييران لصالح أوروجواي بنزول براين أوكامبو وماتياس فيتشينو بدلا من توريرا ونيكولاس ديلا كروز.

ق 62: بطاقة صفراء للوكاس توريرا لاعب وسط أوروجواي.

ق 52: تغييران للأرجنتين بخروج لو سيلسو ولاوتارو مارتينيز ونزول إيزيكيل بالاسيوس وخواكين كوريا.

ق 48: بطاقة صفراء لجيوفاني لو سيلسو لاعب وسط الأرجنتين.

ق 46: خروج روديجيو بنتانكور ونزول نتيهان نانديز لصالح أوروجواي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: من مطالبة لإدينسون كافاني لركلة جزاء، وترتد بهجمة سريعة للأرجنتين يقودها ميسي ويمرر لمولينا الذي يسدد كرة يبعدها موسليرا لركنية.

ق 13: جووووووووووول أول للأرجنتين عرضية من ليونيل ميسي يودعها جايدو روديجيز برأسية في الشباك.

ق 7: تسديدة من ليونيل ميسي من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها موسليرا ويفشل لاوتارو في متابعتها بالشباك.

بداية اللقاء.