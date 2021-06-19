تشكيل كوبا أمريكا - 4 تغييرات في الأرجنتين وميسي أساسي.. وسواريز وكافاني يقودان أوروجواي

السبت، 19 يونيو 2021 - 01:24

كتب : FilGoal

ميسي و سواريز في ودية الأرجنتين و أوروجواي

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين 4 تغييرات في تشكيل التانجو الأساسي أمام أوروجواي.

ويلتقي الأرجنتين وأوروجواي في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021.

ويبدأ لوسيرو مولينا وكريستيان روميرو وماركوس أكونيا وجايدو روديجيز بدلا من نيكولاس تاجليفايكو ومارتينز كواترا وجونزالو مونتيل ولياندرو باريديس.

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فيما تستهل أوروجواي مشوارها في كوبا أمريكا بعدما غابت عن مواجهات الجولة الأولى.

وجاء تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: لوسيرو مولينا – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – جايدو روديجيز – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – نيكولاس جونزاليس

وجاء تشكيل أوروجواي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: جيوفاني جونزاليس – خوسيه ماريا خيمينيز – دييجو جودين – ماتياس بينا

الوسط: لوكاس توريرا – رودريجو بنتانكور – فيدريكو فالفيردي – نيكولاس ديلا كروز

الهجوم: لويس سواريز – إدينسون كافاني

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث بعدما بدأ مشواره بالتعادل 1-1 مع تشيلي.

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