متعب: هؤلاء الأنسب لقيادة هجوم الأهلي ضد الترجي.. ورسالة إلى موسيماني

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

عماد متعب - الأهلي - النجم الساحلي

من هم الأنسب لقيادة هجوم الأهلي في مواجهة الترجي غدا السبت في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ عماد متعب مهاجم المارد الأحمر السابق يجيب.

وتحدث متعب عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أعتقد أن محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر هم الأنسب".

وأوضح "يتمتع الثلاثي بسرعة كبيرة في أدائه وهو ما يساهم في خلخلة دفاع الترجي".

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وعن من يلعب كظهير أيمن في ظل غياب محمد هاني واحتمالية عدم مشاركة أحمد رمضان "بيكهام" أجاب متعب "سأختار أكرم توفيق فقد لعب في ذلك المكان من قبل".

ووجه متعب رسالة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائلا: "لا يجب أن يكون دفاعيا بشكل زائد عن الحد، ولو اعتمد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط عليهم أن يكونوا متفاهمين ويقومون بالترحيل في الملعب جيدا".

وشدد متعب "يجب أن يصل للترجي رسالة بأن الأهلي جاء إلى تونس للفوز وهذا سيشكل فارق نفسي وفني كبير".

وعن من يتوقع أن يسجل هدفا من الأهلي في المباراة قال: "أعتقد محمد شريف الأقرب نظرا لمستواه في الفترة الأخيرة وأعتقد أن الأهلي قد ينجح في التسجيل من ركلة ثابتة أيضا".

متعب الأهلي الترجي في إفريقيا
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