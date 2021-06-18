قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس 20 لاعبا للقاء الرجاء في الكونفدرالية.. وغياب بكري

اختار الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مكونة من 20 لاعبا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع الرجاء يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

ويغيب الغاني جون أنتوي والأوروجوياني دييجو رولان وعبد الله بكري وطارق طه والمهدي سليمان عن القائمة.

وضمت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي – نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إريك تراوري - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا السبت في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني في السادسة والنصف مساء للحديث عن ترتيبات اللقاء.

وتحدد موعد مباراة الإياب في المغرب يوم 27 يونيو الجاري بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.