مجاهد: لا نية لأي تغيير في عدد الصاعدين أو الهابطين من الدوري

شدد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة على عدم وجود أي نية لدى مجلس إدارة الجبلاية في إجراء تعديلات على قواعد الصعود والهبوط من الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة بيانا مقتضبا لمجاهد قال خلاله: "الاتحاد ملتزم بالشروط الخاصة بمسابقة الدوري العام فيما يتعلق بصعود وهبوط الأندية بين أقسام المسابقة".

وأتم البيان "لا نية لدى الاتحاد لتغيير أي من هذه الشروط أو تعديلها ولا زيادة عدد الصاعدين من أي درجة من المسابقة أو تقليل عدد الهابطين من أي منها".

🔴 مجاهد: الاتحاد ملتزم بالصعود و الهبوط في كل الدرجات ...⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/IoHyCqLWls — EFA.eg (@EFA) June 18, 2021

وتنص قواعد الدوري الممتاز على هبوط ثلاثة فرق من أصل 18 بنهاية الموسم وصعود ثلاثة مكانهم.