مجاهد: لا نية لأي تغيير في عدد الصاعدين أو الهابطين من الدوري

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

شدد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة على عدم وجود أي نية لدى مجلس إدارة الجبلاية في إجراء تعديلات على قواعد الصعود والهبوط من الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة بيانا مقتضبا لمجاهد قال خلاله: "الاتحاد ملتزم بالشروط الخاصة بمسابقة الدوري العام فيما يتعلق بصعود وهبوط الأندية بين أقسام المسابقة".

وأتم البيان "لا نية لدى الاتحاد لتغيير أي من هذه الشروط أو تعديلها ولا زيادة عدد الصاعدين من أي درجة من المسابقة أو تقليل عدد الهابطين من أي منها".

أخبار متعلقة
خالد قمر لـ في الجول: سنقاتل على المركز الرابع.. وأتمنى الاعتزال في الاتحاد مدافع الترجي: عودة الجمهور تمثل حافزا إضافيا.. ومصممون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي الجونة يفرض تعادلا سلبيا على دجلة ويواصل تفوقه منذ 2018

وتنص قواعد الدوري الممتاز على هبوط ثلاثة فرق من أصل 18 بنهاية الموسم وصعود ثلاثة مكانهم.

اتحاد الكرة في الدوري أحمد مجاهد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر موراتا عن الاكتئاب.. واستحالة إعجاب الجميع به 11 دقيقة | يورو 2020
معركة على خطى الأجداد 36 دقيقة | يورو 2020
مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (1) (0) بوليفيا.. محاولات لاروخا متتالية 40 دقيقة | أمريكا
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان على رأس 20 لاعبا للقاء الرجاء في الكونفدرالية.. وغياب بكري 48 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل كوبا أمريكا - لاسارتي يجري تغييرا وحيدا لـ تشيلي.. وعودة ثنائي بوليفيا المخضرم ساعة | أمريكا
مؤتمر الشعباني: الترجي والأهلي كلاسيكو إفريقيا.. مواجهة لا تُحسم من المباراة الأولى ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: لا نية لأي تغيير في عدد الصاعدين أو الهابطين من الدوري ساعة | الدوري المصري
كيميتش: نعلم ما هو على المحك وينتظرنا ضد البرتغال ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 3 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 4 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
قد ينال إعجابك