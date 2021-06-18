كيميتش: نعلم ما هو على المحك وينتظرنا ضد البرتغال

يعلم جوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا أن مباراة الغد ضد البرتغال هي فرصة أخيرة للماكينات إن أرادوا الحفاظ على فرصهم في التأهل لدور الـ16 من يورو 2020.

جوشوا كيميش النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

ويلتقي منتخب ألمانيا بمنافسه البرتغال في ملعب أليانز آرينا في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا كل من فرنسا والمجر.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى ضد فرنسا بهدف دون رد، فيما فاز منتخب البرتغال على المجر بثلاثية مقابل لا شيء.

وقال كيميتش في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "نريد الفوز إنها واحدة من تلك المباريات التي تتطلع إليها كلاعب".

وواصل "نريد أن نظهر مم صنعنا، وأننا نريد الوفز باللقاء، لدينا الجودة اللازمة للفوز وكلنا نعلم ما هو على الحمك وينتظرنا".

وعن لعبه في أكثر من مركز قال لاعب بايرن ميونيخ: "سنرى أين سألعب غدا، هناك دائما نقاشات مع المدرب ولكن في النهاية هو ما يقرر ويختار ما يشعر أنه الأفضل".

وأكمل "في وسط الملعب أشارك في المباراة طوال أحداثها وأتواصل مع كل زملائي، أما كظهير أيمن فأنت تعتمد على اللاعب الذي يلعب بجوارك وتشعر أحيانا أن المباراة تتجاوزك قليلا".

وعن نقط ضعف البرتغال قال: "نريد أن نركز على نقاط قوتنا وأن نلعب بشكل أفضل عما لعبنا ضد فرنسا، بالطبع كل فريق لديه نقاط ضعف وأتمنى أن ننجح في إظهار نقاط ضعف البرتغال غدا".