مدافع الترجي: عودة الجمهور تمثل حافزا إضافيا.. ومصممون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 21:34

كتب : FilGoal

سامح الدربالي - الترجي التونسي

شدد سامح الدربالي لاعب الترجي التونسي على تصميم الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بطل دوري الأبطال مع الترجي غدا السبت على ملعب رادس، قبل لقاء العودة الأسبوع المقبل في القاهرة.

وقال الدربالي في المؤتمر الصحفي ونقلها موقع "نسمة" التونسي: "عودة الجمهور تمثل حافزا إضافيا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز أمام الفريق المصري".

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وتابع "الجهاز الفني درس جيدا نقاط القوة والضغف للفريق المنافس".

وأتم "تحقيق نتيجة ايجابية غدا سيسهل مهمة شيخ الأندية التونسية في مباراة العودة في مصر".

وأعلن كاف عن حضور 5 ألاف متفرج لمباراتي الترجي والأهلي في رادس، والوداد أمام كايزر تشيفز في الدار البيضاء.

وشدد بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ضرورة اتباع كافة بنود بروتوكول الحماية من انتشار فيروس كورونا، خلال عملية الحضور.

كان الترجي قد طلب حضور الجمهور لمباراته أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

ورد الأهلي بطلب الموافقة الأمنية في مصر أيضا لحضور جماهيره لمباراته أمام الترجي، على أن يتبعها بطلب لـ "كاف" في حالة موافقة الأمن المصري.

سامح الدربالي الترجي الأهلي
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