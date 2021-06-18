مؤتمر موسيماني: استقبال الأهداف ليس نهاية العالم ونؤمن بالفوز في تونس.. وهذا موقف أفشة

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن استقبال الأهداف ليس نهاية العالم مؤكدا أن فريقه يجيد التعامل مع كل الاحتمالات أمامه.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة الترجي غدا السبت التي تقام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس.

وتحدث موسيماني قائلا: "نعلم جميعا أهمية هذه المباراة والجميع يعلم مدى قوة مواجهات الترجي والأهلي".

وشدد "أهمية المباراة لا تتعلق فقط بالوصول إلى النهائي لكنها تخص تاريخ الناديين ومنافساتهما المستمرة دائما على البطولات".

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "المباراة صعبة ونحن نحترم الترجي وندرك خبراته وشعبيته في تونس ونحن نحترم كل منافسينا لأن التواضع شيء هام جدا وهذا ما نفعله دائما".

قبل أن يستدرك "لكننا نؤمن أن لدينا فرصة للفوز بالمباراة هنا لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب".

وأردف موسيماني "أحترم مدرب الترجي ولكننا الأهلي ولدينا التزاما نحو جماهيرنا وتاريخنا بالمنافسة دائما على اللقب فنحن مثل الجنود أمام جماهيرنا ونسعى دائما لإسعادهم بالألقاب والفوز بالمباريات والفوز في قبل النهائي هو هدفنا".

وعن استقبال الأهداف قال: "في كرة القدم هناك احتمالات كثيرة أهمها عدم استقبال الأهداف وتسجيلها في مرمى المنافس وهذا ما نركز عليه".

وشدد "نحن نجيد التعامل مع كل الاحتمالات على أي حال ومسألة استقبال الأهداف في شباكنا ليست معيارا للتأهل أهم شيء تحقيق الهدف الذي نسعى له مع إطلاق صافرة نهاية المواجهة الثانية بيننا في القاهرة".

وأكمل "الترجي استقبل أهدافا خارج ملعبه مع بطل الجزائر ولكنه عوض تأخره وتأهل لنصف النهائي لذا فاستقبال الأهداف ليس نهاية العالم".

وعن مشاركة محمد مجدي "أفشة" في المباراة قال: "سيخضع لفحص طبي اليوم لنعرف مدى قدرته على المشاركة بشكل كامل من عدمها، لكنني أتمنى مشاركته في المباراة كاملة والأهم أننا نملك البدائل".

وأتم موسيماني حديثه قائلا: "الأهلي ناد كبير لا يقف على لاعب وسبق وأن لعبنا في ظل غيابات كثيرة بسبب الإصابات وفيروس كورونا ونجحنا في الفوز وهذا ما يسعى الأهلي إليه دائما".