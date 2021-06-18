مران الأهلي – مشاركة بيكهام في جزء من التدريبات استعدادا للقاء الترجي

شارك أحمد رمضان "بيكهام" في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للقاء الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على الترجي لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك بيكهام في جزء من المران الرئيسي الذي أقيم اليوم على ملعب المباراة.

وبعد ذلك خاض بيكهام تدريبات منفردة تحت إشراف أخصائي التأهيل في الفريق في ظل معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

وخضع بيكهام لاختبار طبي قبل بدء المران وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل التدريبات بشكل منفرد.

وشارك صاحب الـ24 عاما في الموسم الجاري مع الأهلي في 17 مباراة في كل البطولات.