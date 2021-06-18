الأهلي ينفي إصابة أكرم توفيق

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 15:36

كتب : حسام نور الدين

أكرم توفيق - الأهلي - سموحة

نفى الأهلي عبر موقعه الرسمي إصابة لاعب وسطه أكرم توفيق وشدد أنه شارك بشكل طبيعي في التدريبات.

وأوضح الأهلي أن اللاعب تعافى تماما من إصابته وبات جاهزا للمباريات.

ويحل الأهلي ضيفا يوم السبت على الترجي بطل تونس في ملعب حمادي العقربي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ثم يستضيف الإياب في 26 يونيو الجاري.

ويأمل الأهلي حامل اللقب مواصلة مشواره والتأهل للنهائي، حينها سيلعب ضد كايزر تشيفز أو الوداد.

وتوج الأهلي باللقب 9 مرات كأكثر من فاز بالبطولة عبر التاريخ.

وبعد مواجهتي الترجي سيستأنف الأهلي مبارياته المحلية بلقاء بيراميدز في 1 يوليو المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعد بـ17 نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 7 لقاءات مؤجلة.

أكرم توفيق الأهلي
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