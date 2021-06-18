الأهلي يطالب بالتأكد من عمل VAR أمام الترجي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 14:43

كتب : حسام نور الدين

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على ضرورة التأكد من عمل تقنية الفيديو بشكل سليم في مباراة الترجي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة، وفقا لما ذكره الأهلي.

وقال عبد الحفيظ لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع إنه من الضروري التأكد من عمل VAR و"بجودة عالية" للحفاظ على حقوق الناديين.

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ويحل الأهلي ضيفا على بطل تونس في ملعب حمادي العقربي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ثم يستضيف الإياب في 26 يونيو الجاري.

ويأمل الأهلي حامل اللقب مواصلة مشواره والتأهل للنهائي، حينها سيلعب ضد كايزر تشيفز أو الوداد.

وتوج الأهلي باللقب 9 مرات كأكثر من فاز بالبطولة عبر التاريخ.

وبعد مواجهتي الترجي سيستأنف الأهلي مبارياته المحلية بلقاء بيراميدز في 1 يوليو المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعد بـ17 نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 7 لقاءات مؤجلة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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