سكاي: تشيلسي يتقدم على باريس في سباق التعاقد مع حكيمي

يسير تشيلسي بخطوات ثابتة نحو التعاقد مع أشرف حكيمي لاعب نادي إنتر.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن تشيلسي يحقق تقدما على باريس سان جيرمان الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب أيضا.

وقدم تشيلسي وباريس سان جيرمان عرضا بقيمة 60 مليون يورو رغم أن إنتر لا يريد بيع حكيمي بأقل من 80 مليون يورو.

ورغم ذلك إلا أن تشيلسي يعد الأقرب لحسم الصفقة.

والسبب يعود لعرض تشيلسي الثنائي: ماركوس ألونسو ودافيدي زاباكوستا ليكونا ضمن الصفقة.

ولا يمانع إنتر في الحصول على خدمات الثنائي مقابل مبلغ مالي للاستغناء عن حكيمي.

وكان وكيل حكيمي قد صرح بأن موكله سيرحل عن إنتر. (طالع التفاصيل)

ويحتاج إنتر لبيع بعض من لاعبيه لتوفير الأموال بسبب تأثر النادي اقتصاديا عقب جائجة كورونا.

وكان إنتر قد تعاقد مع حكيمي في مطلع الموسم الماضي قادما من ريال مدريد بعدما لعب موسمين مع بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

ولعب حكيمي 45 مباراة مع إنتر في كل المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 11 هدفا وأسهم في فوز الفريق بالدوري الإيطالي.