وكيله: حكيمي هو اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن إنتر حتى الآن

أعلن أليخاندرو كامانو وكيل أشرف حكيمي اقتراب رحيل اللاعب المغربي عن نادي إنتر ميلان في فترة الانتقالات الحالية.

أشرف حكيمي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال كامانو في تصريحات لإذاعة راديو كولونيا الإسبانية: "اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن إنتر حتى الآن هو أشرف حكيمي الذي أمثله، علينا العمل على ملف لاوتارو مارتينيز".

وفقا للتقارير فإن أبرز المهتمين بضم اللاعب هم باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي الذي اتصل بوكيله بالفعل، ولكن لم تصل حتى الأن أي عروض رسمية لإدارة إنتر.

ويتواجد حكيمي مع إنتر ميلان منذ بداية الموسم المنقضي بعدما انضم من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

ويضع ريال مدريد بند يتيح له حق الرفض لأول عرض يصل لإنتر ميلان لشراء اللاعب.

وشارك الظهير الأمين صاحب الـ 22 عاما مع إنتر هذا الموسم في 45 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 آخرين.

وساهم حكيمي في تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه بعد غياب لمدة 10 مواسم عن التتويج.