برايثوايت: إريكسن هنأنا على أدائنا ضد بلجيكا

قال مارتن برايثوايت مهاجم الدنمارك إن زميله كريستيان إريكسن، الذي يقع تحت الملاحظة في المستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية منذ أيام، هنأ الفريق على أدائه ضد بلجيكا يوم الخميس.

وتقدمت الدنمارك في ملعبها على بلجيكا لكن الأخيرة قلبت الدفة إلى فوز بنتيجة 2-1 ليتكبد رفاق برايثوايت الهزيمة الثانية في يورو 2020.

وأوضح لاعب برشلونة في تصريحات صحفية بعد المباراة "إريكسن كتب في مجموعة واتساب بعد المباراة، قال إننا كنا رائعين، قرأت الرسالة في طريقي إلى غرفة الملابس".

وواصل "بدأنا بشكل رائع، أثبتا أننا أقوياء على المستوى الذهني. لعبنا من أجل إريكسن والبلد كله. شعرنا أن الملعب بأكمله يدعمنا، كان أمرا رائعا".

وأضاف "كان بمقدورنا الفوز في المباراة الأولى (ضد فنلندا)، لكننا أجبرنا على اللعب بعد ما حدث. لدي شعور أننا قادرون على التأهل".

بعدما اطمأن لاعبو الدنمارك على إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه أثناء لقاء فنلندا، استؤنفت المباراة وفازت الأخيرة بهدف.

قبل أن تخسر أمام روسيا وتسقط الدنمارك ضد بلجيكا.

وتقعد موقف الدنمارك في المجموعة الثانية التي تتصدرها بلجيكا بست نقاط وتليها بثلاث نقاط كل من روسيا وفنلندا.

وتلعب الدنمارك ضد روسيا يوم الإثنين.