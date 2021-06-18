سلبية مسحة الأهلي استعدادا لـ الترجي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 12:07

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في تونس

أعلن الأهلي اليوم الجمعة سلبية مسحة جميع عناصر الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه الترجي التونسي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بطل تونس في ملعب حمادي العقربي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ثم يستضيف الإياب في 26 يونيو الجاري.

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ويأمل الأهلي حامل اللقب مواصلة مشواره والتأهل للنهائي، حينها سيلعب ضد كايزر تشيفز أو الوداد.

وتوج الأهلي باللقب 9 مرات كأكثر من فاز بالبطولة عبر التاريخ.

وبعد مواجهتي الترجي سيستأنف الأهلي مبارياته المحلية بلقاء بيراميدز في 1 يوليو المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعد بـ14 نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 6 لقاءات مؤجلة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
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