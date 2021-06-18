فحص طبي لـ "بيكهام" قبل مران الأهلي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 10:14

كتب : حسام نور الدين

أحمد رمضان بيكهام - الأهلي - الجونة

سيخضع أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الأهلي لفحص طبي اليوم الجمعة قبل انطلاق مران الفريق في ملعب حمادي العقربي معقل مباراته ضد الترجي يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيحسم الفحص والأشعة الطبية مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية ومن ثم المباراة.

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وأجرى بيكهام، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أشعة سونار يوم الخميس على العضلة الضامة بعدما لم يتكمن من استكمال المران.

ويخوض الأهلي اليوم الجمعة مرانه الرئيسي استعدادا للترجي.

وسيستضيف الأهلي لقاء الإياب في 26 يونيو الجاري.

والمتأهل من الناديين سيلعب نهائي البطولة ضد الوداد أو كايزر تشيفز.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه بعدما توج العام الماضي بالبطولة للمرة التاسعة كرقم قياسي.

بيكهام الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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