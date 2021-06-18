غياب المتعة

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 00:59

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة كولومبيا وفنزويلا - كوبا أمريكا 2020

غابت المتعة ولم تظهر إلا في فرصة وحيدة كادت أن تنتج عن أجمل أهداف كوبا أمريكا حتى الآن لكن ذلك لم يحدث.

وتعادل منتخب كولومبيا سلبيا بدون أهداف مع منافسه فنزويلا في ثاني جولات كوبا أمريكا لحساب المجموعة الثانية.

وأقيمت المباراة على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في البرازيل.

ولعل أبرز حدث شهدته هو طرد لاعب كولومبيا لويس دياز بشكل مباشر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب كولومبيا إلى أربع نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة مؤقتا.

فيما حصد منتخب فنزويلا ومدربه ومدرب الأهلي السابق جوزيه بيسيرو أول نقطة له في مشواره في البطولة من مباراتين خاضهما.

وتضم المجموعة بجوار كولومبيا وفنزويلا كل من البرازيل وبيرو والإكوادور.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لربع النهائي من تلك المجموعة والمجموعة الأولى.

ويلتقي منتخب كولومبيا في الجولة المقبلة مع بيرو، فيما يواجه منتخب فنزويلا منافسه الإكوادور.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط من قبل منتخب كولومبيا وسدد ماتيوس أوريبي كرة قوية شتتها الدفاع.

واعترض لاعبو كولومبيا على الفرصة بداعي وجود ركلة جزاء غير محتسبة لهم وعقب مشاهدة الحكم للإعادة في الفيديو لم يحتسب أي شيء.

وسدد دانيل مونوز كرة قوية شتتها الدفاع الفنزويلي كذلك.

وطلب لويس مورييل الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلته من قبل لاعب فنزويلا لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وسدد إدوين كاردونا كرة زاحفة لكن حارس فنزويلا والكر فارينيز تألق وتصدى له وحولها إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وتصدى حارس فنزويلا والكر فارينيز لتسديدة من دوفان زاباتا.

وكاد ماتيوس أوريبي يسجل أحد أجمل أهداف البطولة حتى الآن بعدما تسلم الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 وسددها بركلة خلفية مزدوجة لكن الحارس الفنزويلي تألق وحولها لركلة ركنية.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وتوقفت كثيرا بسبب التدخلات القوية من قبل لاعبي المنتخبين وغابت الفرص الخطيرة عن المرمايين.

وكاد منتخب كولومبيا يخطف الانتصار في الدقيقة 90 لكن حارس فنزويلا تألق أمام رأسية أوريبي.

وتعرض لويس دياز لاعب كولومبيا للطرد بشكل مباشر لتدخله بتهور وقوة على إبير أكوينو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع البالغ ست دقائق.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كولومبيا فنزويلا كوبا أمريكا
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