مران الأهلي – إصابة بيكهام.. وتقسيمة قوية ومحاضرتين من موسيماني

لم يستطع رمضان "بيكهام" لاعب الأهلي استكمال مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

وواصل الأهلي استعداده للقاء الترجي بخوض مرانه الثاني في تونس على الملعب الفرعي لرادس.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وفضل الجهاز الطبي للأهلي عدم إكمال بيكهام للمران قبل الاطمئنان على حالته وسوف يجري أشعة سونار على العضلة الضامة مساء اليوم لتحديد موقفه من مران الجمعة والمباراة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبيه قبل المران استمرت لـ30 دقيقة حرص خلالها على شرح النقاط الفنية الخاصة باللقاء.

وخاض الفريق تدريبات بدنية متنوعة وتم تقسيم اللاعبين لأربع مجموعات للتدرب على جمل تكتيكية على المرمى بالإضافة للعرضيات.

وخاض محمد الشناوي حارس الفريق ووليد سليمان تدريبات بدنية إضافية عقب نهاية المران وقاما بالركض حول الملعب.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية قبل أن يلقي موسيماني محاضرة أخرى استمرت لـ10 دقائق للتأكيد على بعض التعليمات الفنية التي ينوي تنفيذها في المران الرئيسي ومن ثم المباراة.