خبر في الجول - كاف يحذر من عدم مشاركة الأندية قاريا في حالة صدور أحكام ضدها

الخميس، 17 يونيو 2021 - 18:37

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

حذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأندية من عدم مشاركتها قاريا في حالة وجود أحكام ضدها من مختلف المؤسسات الرياضية.

وكشف مصدر داخل كاف لـFilGoal.com عن إرسال تحذير للاتحادات المحلية بعدم منح أي تراخيص لأي نادي للمشاركة في بطولاته القارية لموسم 2021/2022، وذلك في حالة صدور أحكام ضد الأندية من قبل أي مؤسسات رياضية.

وحذر كاف أن أي انتهاك لمواده F.02.12 و 13 بمنح التراخيص للأندية المخالفة سيعرض الاتحاد المحلي والأندية لعقوبات تأديبية، قد تصل للحرمان من المشاركة في البطولات الموسم المقبل.

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وتشمل تلك الأحكام المقصودة وجود متأخرات للاعبين على سبيل المثال لدى أندية، وصدور أحكام من "فيفا" بإلزامية الأندية بدفعها.

ويمثل مصر صاحبا المركزين الأول والثاني من الدوري في دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب المركز الثالث في الكونفدرالية بجانب بطل كأس مصر.

في الدوري كاف الأهلي الزمالك
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