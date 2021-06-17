انتهت يورو 2020 - الدنمارك (1)-(2) بلجيكا.. نهاية المباراة

الخميس، 17 يونيو 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

قميص إريكسن يغطي ملعب مباراة الدنمارك والنمسا

يلعب منتخب الدنمارك أمام بلجيكا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في منافسات يورو 2020.

ويتصدر منتخب بلجيكا الترتيب برصيد 3 نقاط أما الدنمارك فتتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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انتهاء المباراة

ق87 العارضة تتعاطف مع بلجيكا

ق70 جووووول دي بروين تسديدة قوية بيسراه داخل الشباك

ق59 مشاركة إدين هازارد بدلا من كاراسكو

ق55 جوووول ثورجان هازارد يتعادل لمنتخب بلجيكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 مراوغة رائعة من ميكيل دامسجارد وتسديدة بيسراه ولكن بجانب القائم الأيمن لكورتوا

ق30 هدوء نسبي في اللقاء ولا هجمات خطرة

ق. 16 رأسية من برايثويت بجوار القائم

ق. 5 الضغط مستمر وكورتوا ينقذ الثالث ببراعة بعد عرضية قابلها دانيال فاس برأسية تصدى لها كورتوا.

ق. 3 هجمة جديدة للدنمارك وعرضية من الجهة اليمنى، قابلها مارتين برايثوايت بلمسة بجانب المرمى بقليل.

ق. 1 جوووول أوووول للدنمارك عن طريق يوسف بولسين بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد أرضية في المرمى.

انطلاق المباراة

يورو 2020 بلجيكا الدنمارك
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