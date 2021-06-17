الزمالك يكشف سبب خروج عواد من قائمة لقاء أسوان.. واستدعاء أبو جبل

خرج محمد عواد حارس مرمى الزمالك من قائمة لقاء أسوان مساء الخميس بسبب المرض.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك ضد أسوان ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري المصري في السابعة مساء.

وأوضح النادي عبر موقعه أن عواد خرج من قائمة اللقاء بسبب شكوى الحارس من بعض الآلام في البطن.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب وخروجه من قائمة اللقاء.

واستدعى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرن الحارس محمد أبو جبل ليدخل قائمة اللقاء بدلا من محمد عواد.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

بينما يحتل أسوان المركز الـ15 برصيد 24 نقطة من 24 مباراة.

ويدير محمد بسيوني مباراة الزمالك ضد أسوان، ويعاونه كل من مصطفى حسين ومحمد صلاح عبد الفتاح، وأحمد جابر حكما رابعا.

والثنائي صبحي العمراوي ومحمود ناجي للفيديو.

ولم يتولى محمد بسيوني إدارة أي مباراة للزمالك في الدوري هذا الموسم، بينما أدار لقاء واحد لأسوان ضد البنك الأهلي.