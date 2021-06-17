بيراميدز يطلب مساندة الدولة للسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء في الكونفدرالية

الخميس، 17 يونيو 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

قرر نادي بيراميدز مخاطبة أشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي.

ويلتقي بيراميدز يوم الأحد مع المقبل في التاسعة مساءً مع الرجاء المغربي على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأوضح النادي أنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات المسؤولة لحضور الجماهير لدعم الفريق ممثل مصر الوحيد في بطولة الكونفدرالية، خاصة وأنه يبحث عن نتيجة مطمئنة تمكنه من العبور في الإياب والوصول للنهائي القاري في بنين.

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وتقام مباراة الإياب يوم 28 يونيو على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وكان بيراميدز قد تفوق على إنيمبا النيجيري في ربع النهائي بالفوز 5-2 في مجموع المباراتين.

وسبق أن التقى الرجاء وبيراميدز في دور المجموعات وتفوق الفريق المغربي ذهابا وإيابا.

بيراميدز في إفريقيا الكونفدرالية
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