الترجي يعلن بيع تذاكر لقاء الأهلي وشروط صارمة بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي الترجي التونسي بدء عملية بيع تذاكر مباراته ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت، مع وضع شروط صارمة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com أن موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حضور الجماهير للمباراة المرتقبة وصلت النادي التونسي صباح الخميس.

ونشر النادي بيانا قال فيه "تعلن لجنة التنظيم للترجي الرياضي التونسي أن عملية بيع تذاكر مباراة ذهاب الدور النصف النهائي ضد الأهلي المصري يوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس، ستتم عبر الأنترنت".

علما وأن أسعار التذاكر حددت كالآتي: 20 دينارا (تذاكر مخصصة للمجموعات)، مدرجات مكشوفة: 30 دينارا، مدرجات سفلية: 50 دينارا.

حسب بيان الترجي، يسمح دخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر وفي نفس الوقت حاملة لإحدى الشهادات التالية:

1) شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا.

2) شهادة تحليل سلبي (Test PCR) لا يتجاوز تاريخه 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.

3) شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي بشكل مجاني بملعب الشاذلي زويتن يومي الجمعة والسبت.

4) إلزامية وضع الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب.

يتم فتح أبواب ملعب حمادي العقربي برادس الساعة 12 ظهرا ويتم غلقها قبل بداية المباراة بساعة.

المتأهل من صدام الأهلي أو الترجي سيلعب نهائي الأبطال ضد الوداد أو كايزر تشيفز.

ويأمل الأهلي الحفاظ على اللقب بعدما توج به للمرة التاسعة العام الماضي.