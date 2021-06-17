ضياء السيد: محمد إبراهيم لم يتحدث معي بشأن تواصله مع أي مسؤول من الزمالك

شدد ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا على أن لاعبه محمد إبراهيم لم يتحدث معه إطلاقا بشأن تواصله مع أي مسؤول من الزمالك.

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة TEN: "إدارة النادي تنفي يوميا أي عروض بشأن محمد إبراهيم أو صالح جمعة أو ميدو جابر أو شادي حسين وكل الأسماء المتداولة إعلاميا"..

وتابع "محمد إبراهيم لم يتحدث معي إطلاقا بشأن تواصله مع أي مسؤول من الزمالك".

وأضاف "أركز فنيا مع الفريق، ولم يتم إبلاغي بوصول أي عرض لمحمد إبراهيم من الزمالك".

وأتم "هناك ضغط على وكلاء اللاعبين لتسويق لاعبيهم في ظل تلاحم الموسمين".

ولعب إبراهيم في الفريق الأول للزمالك من 2011 إلى 2014، وبعد رحيله عن ماريتيمو البرتغالي عاد للفريق في يناير 2015 قبل أن يرحل عنه في 2019 لينضم لمصر للمقاصة.

والتحق إبراهيم بسيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الجاري بعدما صعد الفريق للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وتوج إبراهيم (29 عاما) بثمانية ألقاب مع الزمالك.