مجلي: لا أمانع اللعب للزمالك.. ورغبتي الأولى الاحتراف خارج مصر

أوضح محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب حقيقة عرض الزمالك.

وقال لاعب وسط ذئاب الجبل: "سمعت كثيرا الفترة الماضية عن اهتمام الزمالك، ولكن حقيقة لم يصل عرض رسمي لنادي المقاولون، ولا توجد خطوة في هذا الأمر".

وأضاف عبر قناة MBC مصر: "ننتظر والقرار بيد مسؤولي المقاولون، ولا أمانع اللعب للزمالك".

وتابع "لا يمكن رفض عرض من الأندية الكبيرة، الزمالك ناد كبير، ولا يمكن رفض عرض منه".

وأكمل "وقعت مع وكيلي حازم فتوح منذ يناير الماضي، وتركت الأمر له".

وأوضح "أبلغت وكيلي، أن رغبتي الأولى الاحتراف خارج مصر".

وأتم "عقدي مع المقاولون يتبقى به 3 مواسم".

وشارك مجلي (25 عاما) الموسم الجاري في 22 مباراة دون أن يسجل أو يصنع في جميع المسابقات بقميص ذئاب الجبل.