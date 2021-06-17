وليد سليمان: تعافيت من الإصابة تماما.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في رادس

الخميس، 17 يونيو 2021 - 12:39

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - سموحة

أوضح وليد سليمان لاعب وسط الأهلي أنه تعافى تماما من الإصابة وشدد أن مواجهة الترجي ذات طابع خاص.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري على ملعب رادس.

وقال وليد سليمان عبر موقع الأهلي الرسمي: "تعافيت تماما من آثار الكدمة التي أبعدتني عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية".

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وتابع "نعيش حالة من التركيز الشديد قبل مباراة الترجي نظرا لأهميتها متمنيا تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمة الأهلي في مباراة العودة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي".

وأضاف "الترجي يمتلك خبرات كبيرة، ومثل هذه المباريات لا تحتمل أي تكهنات أو توقعات بشأن مستوى الفريقين قبل المواجهة".

وأكمل "جميع لاعبي الأهلي يضعون نصب أعينهم ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في رادس، وقد تعاهدوا على ذلك، من أجل إسعاد الجماهير".

وأتم "سعيد بمساندة جماهير الأهلي الدائمة لي وزملائي وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، حتى نسعدهم هذا الموسم بتحقيق اللقب الإفريقي العاشر".

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في لقاء الإياب يوم السبت التالي.

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