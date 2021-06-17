وليد سليمان: تعافيت من الإصابة تماما.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في رادس
الخميس، 17 يونيو 2021 - 12:39
كتب : حسام نور الدين
أوضح وليد سليمان لاعب وسط الأهلي أنه تعافى تماما من الإصابة وشدد أن مواجهة الترجي ذات طابع خاص.
وليد سليمان
النادي : الأهلي
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري على ملعب رادس.
وقال وليد سليمان عبر موقع الأهلي الرسمي: "تعافيت تماما من آثار الكدمة التي أبعدتني عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية".
وتابع "نعيش حالة من التركيز الشديد قبل مباراة الترجي نظرا لأهميتها متمنيا تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمة الأهلي في مباراة العودة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي".
وأضاف "الترجي يمتلك خبرات كبيرة، ومثل هذه المباريات لا تحتمل أي تكهنات أو توقعات بشأن مستوى الفريقين قبل المواجهة".
وأكمل "جميع لاعبي الأهلي يضعون نصب أعينهم ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في رادس، وقد تعاهدوا على ذلك، من أجل إسعاد الجماهير".
وأتم "سعيد بمساندة جماهير الأهلي الدائمة لي وزملائي وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، حتى نسعدهم هذا الموسم بتحقيق اللقب الإفريقي العاشر".
ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في لقاء الإياب يوم السبت التالي.