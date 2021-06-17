المدير المالي لـ الزمالك: ننتظر ساسي لآخر نفس وجاهزون لكل الاحتمالات

أوضح طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك أن الباب مفتوح للتفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد التعاقد حتى اللحظة الأخيرة.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال طارق جبريل: "حتى الآن، لم يُحسم شيء، لكن الأمور واضحة للقريب والبعيد، نتحلى بالصبر، ولن نعلن شيئا، ننتظر وصوله حسب اتفاقه القديم".

وتابع عبر قناة "MBC مصر" قائلا: "الباب مفتوح للتفاوض مع ساسي لآخر نفس، ونتحلى بالصبر والهدوء لسبب، ونحترمه، لاعب جيد وجماهير ومحبوب ومفيد، لا نعترض على ذلك".

وأضاف "نتعامل بهدوء، لأنه إذا أراد التفاوض، ولم يوقع لناد آخر، أو مرتبط بمكان آخر، لا مشكلة، سنتفاوض ونصل لحل معقول ومناسب جدا ومستعدون لها".

وأكمل "إذا لم تكن لديه رغبة، فالنادي لن يقف على أحد بمنتهى الهدوء والتحضر".

وشدد "إذا حضر أهلا وسهلا، وإذا لم يحضر كل منا يتحرك لحفظ حقوقه بالطرق المشروعة".

وأوضح "لا توجد اتصالات مباشرة بين إدارة النادي واللاعب في اليومين الأخيرين، احتمال أن تكون الأمور واضحة بنسبة 90%، كل المؤشرات تقول إلى أنه رحل عن الزمالك، لكن لآخر نفس، ننتظره".

وأردف "أقصد أننا ننتظره وفقا لاتفاقه معنا، ومن الوارد جدا ألا يحضر، هذا وارد، الله أعلم"

وأتم "أو يحضر ولا يتفاوض معنا، جاهزون لكل الاحتمالات، وعقدنا جلسة مع الجهاز الفني لدراسة البدائل، نسير في كل الاتجاهات".

وأشارت تقارير سابقة إلى توقيع لاعب وسط الزمالك لـ الدحيل القطري، فيما ارتبط اسمه بنادي بيرسبوليس الإيراني.

video:1

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يتواجد حاليا في تونس رفقة منتخب بلاده لخوض مباريات ودية.

وتعرض ساسي لإصابة أمام الكونغو، أعلن منتخب تونس أنها ستبعدها أمام الجزائر ومالي في الوديتين المقبلتين.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.