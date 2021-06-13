إذاعة تونسية: فرجاني ساسي وقع لنادي الدحيل بالفعل

الأحد، 13 يونيو 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي القاتل في الإسماعيلي

كشفت إذاعة "أي إف إم" التونسية عن وجهة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي لنادي الزمالك.

وحسب الإذاعة التونسية، فإن فرجاني ساسي وقع بالفعل لنادي الدحيل القطري لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

الإذاعة كشفت بأن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل نادي الدحيل.

أخبار متعلقة
تقرير: عرض إيراني مغر لـ ساسي نبيل معلول: لو مكان ساسي سأبقى مع الزمالك بعد ما رأيته من جمهوره.. ولكن تشكيل تونس - معلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الجزائر.. وغياب ساسي أمين صندوق الزمالك: الشؤون القانونية تدرس كل الاحتمالات في ملف ساسي

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يتواجد حاليا في تونس رفقة منتخب بلاده لخوض مباريات ودية.

وتعرض ساسي لإصابة أمام الكونغو، أعلن منتخب تونس أنها ستبعدها أمام الجزائر ومالي في الوديتين المقبلتين.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك فرجاني ساسي الدحيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الدنمارك: إريكسن رحل واستعدناه.. ليس لدي تفسير لأنني لست طبيبا للقلب دقيقة | يورو 2020
مباشر يورو 2020 – النمسا ضد مقدونيا الشمالية 3 دقيقة | يورو 2020
رقم مهدد بالكسر خلال أيام.. بيلينجهام يصبح أصغر لاعب يشارك في بطولات اليورو 23 دقيقة | يورو 2020
إذاعة تونسية: فرجاني ساسي وقع لنادي الدحيل بالفعل 33 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: صفقة دوناروما إلى سان جيرمان تمت 36 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - بانديف يحمل لواء مقدونيا الشمالية.. وألابا يقود النمسا 44 دقيقة | يورو 2020
انتقام رحيم 51 دقيقة | يورو 2020
مدرب الدنمارك: إريكسن كان قلقا علينا.. ولم أكن أريد استكمال مباراة فنلندا ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك