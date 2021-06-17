عبد الحفيظ: لقاء الذهاب ضد الترجي أحد أهم خطوات الحفاظ على لقب دوري الأبطال

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأن لقاء الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يعد أحد أهم خطوات فريقه نحو الحفاظ على لقب المسابقة.

ويحل الأهلي حامل اللقب ضيفا على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم السبت.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأهلي والترجي يتواجدان في الدور نصف النهائي لنفس البطولة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، وهو ما يؤكد أهمية وصعوبة هذه المواجهة".

وأضاف "بالتأكيد نعيش أجواء من التركيز، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتونس تساعدنا في لقاء العودة، خاصة أننا ندرك جيدا أن هذه المواجهة من180 دقيقة على شوطين".

وأكمل "الأهلي والترجي يمتلكان كل مقومات التتويج بالبطولة وهما من الفرق الكبرى داخل القارة والمنافسة علي البطولات، ووجودهما في تحدي الدور النصف النهائي يشير إلى صعوبة اللقاء على الفريقين".

وتابع "الجميع في الأهلي يدرك أهمية مباراة السبت المقبل، لأنها تمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل للمباراة النهائية، والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك هناك حالة تركيز كبيرة قبل هذه المباراة، حتى من قبل وصول بعثة الفريق إلى تونس".

وأكد عبد الحفيظ جاهزية جميع لاعبي الأهلي لمباراة الترجي يوم السبت المقبل،

وأتم "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جمهور النادي وتكون نقطة قوة لنا قبل لقاء العودة بالقاهرة".

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في لقاء الإياب يوم السبت التالي.