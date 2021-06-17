سكاي سبورتس: إيفرتون قريب من التعاقد مع بينيتيث

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اقتراب إيفرتون من الاتفاق مع رفائيل بينيتيث المدرب الأسبق للغريم ليفربول.

ويريد إيفرتون استقدام المدرب الإسباني لخلافة كارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

وكان المدرب الإسباني رحل عن تدريب فريق داليان الصيني في يناير 2021.

وأشارت "سكاي سبورتس" وفقا لمصادرها إلى أن بينيتيث هو الخيار الأول لإدارة إيفرتون، التي تريد تعويض رحيل أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد.

وبالتالي يقترب مدرب ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل الأسبق إلى العودة للعمل في الدوري الإنجليزي بعد عامين من رحيله عنه.

وكان بينيتيث تولى قيادة ليفربول الغريم التقليدي لإيفرتون خلال الفترة من 2004 حتى 2010 وفاز معهم بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد.

وتولى قيادة تشيلسي في 2012 وفاز معه بالدوري الأوروبي وأنهى الدوري في المركز الثالث.

وتولى بينيتيث تدريب ريال مدريد في 2015 خلفا لأنشيلوتي أيضا، لكنه رحل سريعا ليخلفه زين الدين زيدان ويبدأ حقبة تاريخية مع الميرنجي شهدت السيطرة على دوري أبطال أوروبا.

وكانت الرحلة الأخيرة لبينيتيث في إنجلترا مع نيوكاسل الذي تولى قيادته في 2016 وهبط معه للدرجة الثانية في أول مواسمه، لكنه نجح في إعادته سريعا للبريميرليج في الموسم التالي ورحل عنه في 2019.