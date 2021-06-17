فيورنتينا يعلن رحيل جاتوزو عن منصبه بعد 22 يوما

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي فسخ التعاقد مع جينارو جاتوزو بالتراضي بعد 22 يوما من إعلانه مديرا فنيا للفريق.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي: "بالتالي لن نبدأ الموسم الرياضي المقبل معا. وبدأ النادي على الفور العمل لتحديد مدير فني من شأنه أن يوجه فريق فيولا نحو النتائج التي يستحقها فيورنتينا ومدينة فلورنسا".

وكان نابولي قد عيّن جاتوزو مديرا فنيا عقب 48 ساعة فقط من إقالته من تدريب نابولي بعد الفشل في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لبعض التقارير الإيطالية فأن اختلاف وجهات النظر بين المدير الفني والإدارة بسبب الصفقات للموسم المقبل في ظل سعي الإدارة لإتمام صفقات مرشحة من جورج مينديش وكيل اللاعبين، هي سبب الرحيل المبكر للاعب منتخب إيطاليا السابق.

تجربة ثالثة لم تكتمل لرينو في الدوري الإيطالي بعد ميلان ونابولي، وكلا التجربتين رحل عقب فشله في التأهل لدوري الأبطال بالجولة الأخيرة.

وقاد رينو ميلان في 82 مباراة فاز في 40 مباراة وتعادل في 22 وخسر 20.

فيما قاد نابولي في 81 مباراة فاز في 47 مباراة وتعادل في 12 وخسر 22.

وكان المدرب الإيطالي البالغ 42 عاما قد ارتبط بتدريب يوفنتوس ولاتسيو وفقا لتقارير سابقة قبل تولي تدريب البنفسجي. (طالع التفاصيل)

وعانى فيورنتينا من تخبط الموسم الماضي، إذ بدأ الموسم بجوسيبي ياكيني مديرا فنيا ثم خلفه تشيرازي برانديلي، وعاد ياكيني مرة أخرى ليُنهى الموسم.

وأنهى الفريق البنفسجي الموسم المنصرم في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.