تقرير: جاتوزو مرشح لقيادة لاتسيو

دخل جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي دائرة اهتمامات لاتسيو لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

لم يوقع سيموني إنزاجي تمديد تعاقده حتى الآن وتشير التقارير الإيطالية إلى اقتراب رحيله عن الفريق.

وضمن لاتسيو تأهله إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم بالتواجد في المركز السادس.

وكشف موقع توتو ميركاتو ويب أن لاتسيو بدأ في دراسة عدد من المرشحين خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن جاتوزو بات من أبرز المرشحين في الفترة الحالية بعد رفضه قيادة فيورنتينا وعدم اقتناعه بمشروع الفريق.

كما يدرس لاتسيو التعاقد مع سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو والذي لعب للاتسيو في الفترة من 98 إلى 2000 ثم من 2003 إلى 2004.

وينتهي تعاقد كونسيساو مع بورتو بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده.

ونجح كونسيساو في تحقيق لقب الدوري مرتين وكأس البرتغال وكأس السوبر مع بورتو.