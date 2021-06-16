مصدر من كاف لـ في الجول: قررنا مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل مواعيد إرسال الاتحادات الأهلية لأسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "قررنا بشكل رسمي مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل ليوم 30 يوليو بدلا من 30 يونيو".

وأضاف "بعض الاتحادات طلبت منا مد الفترة لعدم قدراتها على إنهاء المسابقات المحلية في الموعد المحدد سلفا ولذلك وافقنا على المد ليوم 30 يوليو المقبل".

وأتم تصريحاته "هذا الموعد سيكون نهائيا ولن توجد فرصة لتمديده مجددا حتى نستطيع بدء بطولات الموسم الجديد مبكرا".

ويشارك من مصر بطل الدوري وصاحب المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا، وصاحب المركز الثالث وبطل كأس مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.