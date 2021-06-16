فوتبول لندن: أرسنال بدأ محادثات التجديد مع النني "دعم فلسطين لن يؤثر على القرار"

بدأ نادي أرسنال مفاوضات التجديد مع محمد النني لاعب الوسط المصري في صفوف الفريق.

وحسب كريس ويثلي الصحفي بموقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، فإن أرسنال بدأ التفاوض بالفعل مع النني لتجديد عقده منذ شهر أبريل الماضي.

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يريد تأمين الحفاظ على النجم المصري صاحب الـ28 عاما، كحل جيد في وسط الملعب.

الموقع الإنجليزي أشار أيضا إلى تغريدة النني في وقت سابق دعما لفلسطين وقت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

وحسب مصدر لموقع "فوتبول لندن"، فإن سبب تأخر إتمام التجديد لا يرجع لهذه التغريدة، وأن المفاوضات ستسأتنف مجددا مع بداية الموسم المقبل.

عقد النني مع أرسنال مازال يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ28 عاما شارك مع أرسنال في 41 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

وكان النني قد عاد لـ أرسنال بداية الموسم المنقضي بعد موسم قضاه معارا لنادي بشكتاش التركي.