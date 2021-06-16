مران الأهلي في تونس - راحة لـ معلول وديانج.. ومشاركة أكرم

منح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثنائي الفريق علي معلول وأليو ديانج راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم استعدادا لمباراة الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الثنائي في معسكر الأهلي أمس الثلاثاء وكان من المفترض أن يشارك في مران اليوم، ولكن الجهاز الفني فضل منحه راحة من التدريبات تجنبا للإجهاد بعد المشاركة في المباريات الدولية.

وتوجه الأهلي إلى الملعب الفرعي في استاد رادس لخوض مرانه الأول في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وأدى الأهلي تدريبات بدنية متنوعة خلال المران، وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في التدريبات واستمرت لمدة 40 دقيقة.

وعقد موسيماني جلسة مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق على هامش المران، للاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين وكذلك المشاركين في المران بعد عودتهم من الإصابة.

وانتظم أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في مران فريقه الجماعي بشكل طبيعي، بعدما تعافى من الإصابة بكدمة في الساق خلال التدريبات في القاهرة.

وشارك أكرم في المران بشكل كامل بعد فحصه من قبل طبيب الفريق. وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وتقام مباراة العودة يوم 26 من شهر يونيو الجاري بملعب الأهلي we السلام.