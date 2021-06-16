لوكاكو: طلبت زيارة إريكسن.. والدقيقة العاشرة لتحيته

كشف روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا عن تقدمه بطلب لزيارة كريستيان إريكسن زميله في فريق إنتر ولاعب منتخب الدنمارك.

وتعرض إريكسن لإغماء مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا يوم السبت وتم نقله إلى المستشفى.

ولا يزال إريكسن يخضع للفحوصات الطبية رغم تحسن حالته.

ويلعب منتخب بلجيكا أمام الدنمارك غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من يورو 2020 وهي بالقرب من المستشفى التي يتواجد بها إريكسن.

وقال لوكاكو في المؤتمر الصحفي: "أريد أن أذهب لأرى إريكسن في المستشفى".

وأوضح "تحدثت مع المدرب حول ذلك ومن الواضح أنه وافق على ذلك".

وكشف لوكاكو "سنتوقف أيضا في الدقيقة العاشرة كتحية له، سأرسل له رسالة عقب المباراة".

وشدد "الآن أنا بحاجة لمنحه بعض الوقت مع عائلته".

وكان إريكسن قد طمأن زملائه على (الجروب) الخاص بلاعبي إنتر في اليوم التالي لسقوطه في الملعب.

واختتم لوكاكو تصريحاته "تحسنت في كل شيء في إيطاليا، لدي رؤية أفضل وأحاول أن أكون أكثر اتساقا".

ويحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بينما الدنمارك تتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة أمام فنلندا.