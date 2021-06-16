سكاي: توتنام يريد ضم موهبة إنجلترا من برايتون

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

طارق لامبتي - برايتون

يرغب توتنام في ضم طارق لامبتي الظهير الأيمن لبرايتون خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء في تقرير لها فإن توتنام يريد ضم اللاعب نهائيا دون الكشف عن قيمة العرض المقدم.

ويعد اللاعب صاحب الـ20 عاما من ضمن مواهب الكرة الإنجليزية ولاعب أساسي في صفوف منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

لكن الإصابة أبعدته عن المشاركة في النهائيات.

ويعد لامبتي من ناشئي تشيلسي لكنه انضم إلى برايتون في يناير من عام 2020 مقابل 3 مليون و300 ألف جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الوقت شارك صاحب الـ20 عاما مع برايتون في 19 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع أربعة آخرين.

توتنام برايتون طارق لامبتي
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