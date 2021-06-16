ناصر ماهر: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية ضد الترجي
الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 17:45
كتب : حسام نور الدين
يؤمن ناصر ماهر لاعب خط وسط الأهلي أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية حينما يحل ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل.
ويواجه الأهلي منافسه الترجي في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال ناصر ماهر في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الترجي فريق كبير، ويمتلك خبرات مميزة تزيد من صعوبة المواجهة".
وأكمل "نحن ندرك كلاعبين أهمية المباراة وصعوبة المنافس ولكننا أتينا إلى تونس من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا".
وأضاف لاعب منتخب مصر الأولمبي "مباراة الترجي من شوطين الأول في تونس، ونسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما نركز عليه كلاعبين الآن ونتمنى التوفيق وحسم المباراة لصالحنا".
وأردف "الأهلي قادر على تحقيق لقبه العاشر في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري بفضل روح وإصرار كل اللاعبين فالبطولة ستكون أفضل هدية للجمهور الذي يدعمنا دائما".