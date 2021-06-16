ناصر ماهر: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية ضد الترجي

يؤمن ناصر ماهر لاعب خط وسط الأهلي أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية حينما يحل ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل.

ناصر ماهر النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه الترجي في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ناصر ماهر في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الترجي فريق كبير، ويمتلك خبرات مميزة تزيد من صعوبة المواجهة".

وأكمل "نحن ندرك كلاعبين أهمية المباراة وصعوبة المنافس ولكننا أتينا إلى تونس من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف لاعب منتخب مصر الأولمبي "مباراة الترجي من شوطين الأول في تونس، ونسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما نركز عليه كلاعبين الآن ونتمنى التوفيق وحسم المباراة لصالحنا".

وأردف "الأهلي قادر على تحقيق لقبه العاشر في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري بفضل روح وإصرار كل اللاعبين فالبطولة ستكون أفضل هدية للجمهور الذي يدعمنا دائما".